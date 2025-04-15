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СМИ: игроки "Химок" готовы бойкотировать матч с "Зенитом" из-за долгов

Футболисты «Химок» рассматривают возможность бойкота игры с «Зенитом» в знак протеста против финансовых проблем в клубе.
Фото: ФК "Химки"
Как сообщает «Чемпионат», игроки подмосковной команды обсуждают возможность не выйти на поле в матче 25-го тура РПЛ против «Зенита». Причина — не только отставка главного тренера Франка Артиги, но и серьёзные задержки по выплатам заработной платы.

По данным источника, владелец клуба Туфан Садыгов пообещал рассчитаться с футболистами до 30 апреля, однако часть команды настаивает на более решительных действиях уже сейчас.

Напомним, что по информации Sport Baza, ФНС заблокировала счета клуба в шести банках из-за долгов на сумму 355 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2024 года ФИФА наложила запрет на регистрацию новых игроков до лета 2026 года.

Матч между «Зенитом» и «Химками» запланирован на 20 апреля и должен пройти на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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