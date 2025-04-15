СМИ: игроки "Химок" готовы бойкотировать матч с "Зенитом" из-за долгов

Как сообщает «Чемпионат», игроки подмосковной команды обсуждают возможность не выйти на поле в матче 25-го тура РПЛ против «Зенита». Причина — не только отставка главного тренера Франка Артиги, но и серьёзные задержки по выплатам заработной платы.
По данным источника, владелец клуба Туфан Садыгов пообещал рассчитаться с футболистами до 30 апреля, однако часть команды настаивает на более решительных действиях уже сейчас.
Напомним, что по информации Sport Baza, ФНС заблокировала счета клуба в шести банках из-за долгов на сумму 355 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2024 года ФИФА наложила запрет на регистрацию новых игроков до лета 2026 года.
Матч между «Зенитом» и «Химками» запланирован на 20 апреля и должен пройти на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.