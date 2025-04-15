«Уважаемый в прошлом футболист облажался с прогнозом и вместо того, чтобы признать ошибку и посмеяться вместе с Пальцевым милому трэш-току, устраивает трамвайное хамство. Агрессивно, с наездами. И зачем-то умудряется защищать свой неверный прогноз.
Но главное даже не тон разговора, хотя он безобразен, а главное, что футбольный человек обесценивает работу своих коллег. Махачкала выиграла у одного из претендентов на чемпионство в гостях, а Бубнов, не желающий признаться в ошибке, хамски доказывает игроку, что их победа – просто случайность. Кринж как он есть», — написал Журавель в своём Telegram-канале.
Напомним, после окончания победного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024 с московским "Спартаком" защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев просил передать привет футбольному эксперту Александру Бубнову, который перед началом тура не прогнозировал успешный результат для дагестанского клуба. Тем не менее, он одержал победу со счётом 2:1.
После этого Александр Бубнов в эфире одной из программ отреагировал: «Теперь я тебя буду мочить, чтобы у тебя мотивация была, каждую игру! И ты будешь выигрывать? Крути-крути, клоун! Че ты здесь цирк устроил?!»
Журавель — о конфликте Бубнова и Пальцева: кринж как он есть
Российский футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о конфликте между футбольным экспертом Александром Бубновым и игроком «Динамо» Махачкала Валентином Пальцевым.
Фото: скриншот эфира Коммент.шоу