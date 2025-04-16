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Сулейманов — о малом игровом времени: как мне заряжаться на матч, когда я играю по 10 минут?

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов признался, что обеспокоен недостатком игрового времени в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
«Конечно, ситуация с игровым временем расстраивает. Как мне заряжаться на матч, когда я играю по 10 минут? Не знаю, тренер так видит. С Михаилом Михайловичем не обсуждали игровое время. Друг друг улыбаемся в лицо, всё хорошо — не знаю, в чём проблема. Я для себя принял решение, мы говорили с представителем. Будем отталкиваться от конца сезона. С представителем уже обговорили, что будет в дальнейшем», — цитирует Сулейманова «Чемпионат».

Летом 2024 года Тимур Сулейманов присоединился к команде «Локомотив», перестав быть игроком «Пари НН». Он перешёл на правах свободного агента.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 1 голевую передачу. В общей сложности он провел 1178 минут на футбольном поле. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 1,5 миллиона евро.

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