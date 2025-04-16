"Секрет хорошей игры весной — сплотились, команда хорошо готовилась на сборах. Отступать нам некуда, надо бороться. От Мелкадзе и Зорина ждем большего, они это могут, но мы ими довольны", - цитирует Айдамирова "Чемпионат".
Вчера, 15-го апреля, грозненский "Ахмат" на выезде уступил московскому "Локомотиву" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2 и вылетел из турнира.
После 24-х сыгранных туров грозненцы располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23-мя набранными очками. В 25-м туре РПЛ "Ахмат" сыграет на выезде с "Краснодаром".
Гендир "Ахмата": команде некуда отступать, нужно бороться
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал последние результаты команды.
Фото: ФК "Локомотив"