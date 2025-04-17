«Общался ли с Семаком? Поздоровались, пару слов сказали друг другу. Были ли разговоры по поводу будущего в «Зените»? По поводу этого ко мне не обращались. Еще рано говорить об этом. Все вопросы можно обсуждать по окончании сезона», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».
Алексей Сутормин принадлежит «Зениту» с июля 2019 года, перейдя из «Рубина» за 3 миллиона евро. С тех пор Алексей провёл за «Зенит» 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.
Летом 2024 года Сутормин перешёл в «Ростов» на правах аренды до конца текущего сезона. Его контракт с «Зенитом» также действует до конца этого сезона.
За «Ростов» Алексей провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, где отметился одной результативной передачей, и 7 матчей в Кубке России, где забил два гола. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 31-летнего полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.
Сутормин — о будущем в "Зените": поговорим об этом после сезона
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, играющий за «Ростов» на правах аренды, прокомментировал возможное возвращение в клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Ростов"