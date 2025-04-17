"Есть ли уверенность, что "Крылья" сохранят прописку в РПЛ? Конечно, я верю в свою команду. Мы делаем всё возможное, чтобы выправить ситуацию. Набор очков заслуга всех наших футболистов. Осинькин? Он сделал многое для клуба, внёс большой вклад в самарский футбол, - приводит слова Сергеева "Матч ТВ".
После 24-х туров "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице РПЛ 11-е место. У команды 26 набранных очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет три очка. В предстоящем туре самарцы встретятся на выезде с ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 20 апреля.
Игорь Осинькин возглавляет "Крылья Советов" с июля 2020 года. Ранее специалист работал в "Чертаново". Зимой ходили слухи о возможном уходе главного тренера из команды по итогам сезона, если "Крылья" не смогут занять место в первой восьмерке РПЛ по итогам сезона.
Сергеев: уверен, "Крылья Советов" сохранят прописку в РПЛ, мы делаем всё, чтобы выправить ситуацию
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев высказался о шансах команды на сохранение места в РПЛ по итогам сезона.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"