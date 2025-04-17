"Спартак" в атаке выглядит лучше, чем "Краснодар". Но футболисты "Спартака" не всегда играют так, как умеют на самом деле. Иногда я вижу у "Спартака" психологию аутсайдера. В матче с махачкалинским "Динамо" команда выглядела не очень убедительно. "Спартак" будет бороться за "золото", если будет играть агрессивно и с позиции силы. И не будет пытаться выманивать соперника и поддаваться ему", – приводит слова Колоскова Metaratings.
После 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 московский "Спартак" имеет в своем активе 47 очков, которые позволяют команде Деяна Станковича на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от второго места, на котором находится петербургский "Зенит", составляет 3 очка, а от первого места, на котором располагается "Краснодар" - 5 очков.
В следующем туре "Спартак" 19 апреля на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона". Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Колосков: иногда вижу у "Спартака" психологию аутсайдера
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о перспективах московского "Спартака" в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"