"Я точно не знаю об интересе "Зенита" к Сильянову. Могу допускать, что клубы начали общаться между собой, но пока не поставили в курс дела ни нас как сторону игрока, ни самого игрока. Нам ничего об этом не известно. У меня есть понимание, что клуб предупредил бы, если бы вступил в переговоры. Скорее всего, поторопились с информацией", - приводит слова Кузьмичева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно хочет усилить правый фланг обороны, и трансфер защитника московского "Локомотива" Александра Сильянова является приоритетным для сине-бело-голубых вариантом. Клубы сейчас, якобы, уже активно обсуждают возможный переход футболиста.
Действующий контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 6 миллионов евро.
Агент Сильянова отреагировал на информацию о переговорах "Зенита" и "Локомотива"
Владимир Кузьмичёв, агент защитника "Локомотива" Александра Сильянова, отреагировал на информацию о заинтересованности "Зенита" в услугах его клиента.
Фото: ФК "Локомотив"