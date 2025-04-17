"Судя по последним играм, "Зенит", скорее всего, станет чемпионом, а на второе-третье места будут претендовать "Краснодар", ЦСКА и "Спартак". Мотивация у них сейчас будет очень высокая: все-таки год 100?летия клуба. Подбор игроков, их высокий уровень говорят о том, что "Зенит" снова может взять золото. Тем не менее "Краснодар", на мой взгляд, тоже заслуживает в этом году стать чемпионом. Но думаю, что мандраж на финише сезона может помешать", - приводит слова Тукманова "Матч ТВ".
После 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который имеет в своем активе 52 очка. На второй строчке в настоящее время располагается действующий чемпион страны петербургский "Зенит" (50 очков). На третьем-четвёртом месте находятся московские команды "Спартак" и ЦСКА, которые набрали по 47 очков.
В ближайшем туре "Краснодар" 19 апреля у себя дома встретится с грозненским "Ахматом", а "Зенит" на следующий день на своем поле примет подмосковные "Химки".
"Зенит" станет чемпионом". Тукманов рассказал, что "Краснодару" помешает взять золото
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов поделился своими ожиданиями от завершения чемпионской гонки в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"