"Я думаю, видно: он уверенно себя чувствует. Но в целом я считаю, что важно концентрироваться на общекомандных действиях. Конечно, Саша — часть команды, и сейчас он действует намного полезнее в плане голевых моментов. Поэтому я думаю, что он помогает команде и прикладывает все усилия, какие может", - приводит слова Ерохина "РИА Новости".
Нападающий Александр Соболев стал является игроком петербургского "Зенита" с августа 2024 года. За это время форвард в общей сложности принял участие в 24 официальных матчах, забил в ворота соперников 4 гола, отдал партнерам по команде 2 голевые передачи, получил 3 жёлтые карточки.
Действующий контракт Соболева с "Зенитом" рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Ерохин: сейчас Соболев в "Зените" действует намного полезнее
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о своём одноклубнике, нападающем Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"