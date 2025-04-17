Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен
Лацио
3 - 1 (П 2 - 3) 3 123
Буде-ГлимтЗавершен
Манчестер Юнайтед
5 - 4 5 4
ЛионЗавершен
Атлетик
2 - 0 2 0
РейнджерсЗавершен

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
2 - 2 2 2
ЦелеЗавершен
Ягеллония
1 - 1 1 1
БетисЗавершен
Рапид
1 - 4 1 4
ЮргорденЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
ЛегияЗавершен

Ерохин: сейчас Соболев в "Зените" действует намного полезнее

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о своём одноклубнике, нападающем Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Я думаю, видно: он уверенно себя чувствует. Но в целом я считаю, что важно концентрироваться на общекомандных действиях. Конечно, Саша — часть команды, и сейчас он действует намного полезнее в плане голевых моментов. Поэтому я думаю, что он помогает команде и прикладывает все усилия, какие может", - приводит слова Ерохина "РИА Новости".

Нападающий Александр Соболев стал является игроком петербургского "Зенита" с августа 2024 года. За это время форвард в общей сложности принял участие в 24 официальных матчах, забил в ворота соперников 4 гола, отдал партнерам по команде 2 голевые передачи, получил 3 жёлтые карточки.

Действующий контракт Соболева с "Зенитом" рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится