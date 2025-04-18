«Я не думаю, что «Краснодар» в следующих матчах будет играть так же плохо, как играл в Петербурге. Поэтому ситуацию в чемпионской гонке надо оценивать после каждого тура. Потому что петербуржцам предстоит серия матчей против не самых сильных соперников. По составу «Зенит» крепче, «Краснодар» мог это компенсировать только самоотдачей и дружной игрой в обороне, чего они в Петербурге как раз не продемонстрировали. С другой стороны, «Зенит» тоже пока не дал ответов на вопросы, почему они так плохо провели серию матчей. Так что надо смотреть дальше — то, что они так здорово сыграли с «Краснодаром», это может оказаться единичный случай», — заявил Веденеев «РБ Спорт».
Напомним, матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Команда, возглавляемая Сергеем Семаком, одержала победу со счётом 4:1. В составе победителей голы забили Андрей Мостовой, Лусиано, Максим Глушенков и Луис Энрике. У гостей отличился Никита Кривцов.
После 24 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Лидирует же «Краснодар», имея в активе 52 очка.
Следующий матч «Зенит» проведёт 20 апреля на «Газпром Арене» против «Химок» в рамках 25-го тура РПЛ.
Веденеев: успех "Зенита" в матче с "Краснодаром" может оказаться единичным случаем
Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев не исключил, что уверенная победа петербуржцев над «Краснодаром» не означает стабилизации их игры в оставшейся части сезона.
Фото: ФК "Зенит"