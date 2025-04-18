«Давайте этот сезон доведем. В дальнейшем, наверное, руководители будут принимать какие-то решения. У него тоже плюсов много. Основной — команда проповедует свой стиль. Он уже виден. Видны атакующие действия. Много молодых игроков выходит. Есть футболисты, которые вызывают интерес у других клубов. Он сделал много хорошего для «Динамо» за этот период. Мы не подводим итог его работы. Итог нужно подводить, когда закончится сезон, и принимать решения. Сейчас, думаю, не имеет смысла даже об этом говорить. Нужно спокойно работать. Пусть играют. Есть еще шесть игр. За это время многое может измениться», — заявил Семин «СЭ».
Марцел Личка стал главным тренером московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 75 матчей, в которых одержала 39 побед, 16 раз сыграла вничью и 20 раз проиграла.
В прошлом году «Динамо» имело все шансы на победу в Российской Премьер-Лиге, но не смогло набрать хотя бы одно очко в последнем туре против «Краснодара». В итоге команда заняла третье место.
Сейчас, после 24 туров, «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отставание от первого места составляет девять очков.
Семин — о будущем Лички в "Динамо": он сделал много хорошего для клуба. Нужно спокойно работать
Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах главного тренера «Динамо» Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"