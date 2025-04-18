- Получат ли "Химки" лицензию на следующий сезон? Я не могу отвечать, так как не являюсь членом комиссии. Все понимают, что ситуация сложная. Пришло время пересмотреть систему лицензирования с точки зрения ужесточения. Если бы мы были в идеальном мире и следовали правилам до каждой буквы и запятой, то далеко не все получат лицензию, и играть будет особо некем. Но учитывая какое внимание, какие средства разыгрываются. Пришел момент, когда надо быть пожестче.
Сегодня, 18 апреля, президент российской Премьер-лиги Александр Алаев провел встречу с футболистами ФК "Химки", которые не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев. Напомним, игроки подмосковного клуба бойкотировали тренировки на поле и занимались в тренажерном зале в преддверие матча 25-го тура чемпионата России против "Зенита". После визита Алаева команда возобновила тренировки, прекратив бойкот.
"Химки" вернулись в РПЛ по итогам прошлого сезона. На данный момент красно-черные набрали 23 очка в 24 турах и занимают двенадцатую позицию в турнирной таблице, находясь в непосредственной близости с зоной стыковых матчей.
Источник: "Матч ТВ"
Глава РПЛ Алаев: пришло время пересмотреть систему лицензирования. Надо быть жестче
Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что система лицензирования клубов может быть ужесточена.
Фото: РПЛ