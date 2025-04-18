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Ерохин: ждем больше голов от Соболева, ему стало психологически проще

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин поделился мыслями об игре нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Ждем больше голов от Саши, ему стало психологически проще. Сейчас чувствует себя раскрепощеннее, легче. Саша понимает, что нападающему важно находиться в голевом голоде, чувствовать, что ты можешь забить и помочь команде. Сейчас он к этому приходит.

Нападающий Александр Соболев пополнил состав "Зенита" летом прошлого года. В нынешнем сезоне бывший форвард московского "Спартака" принял участие в 24 матчах за сине-бело-голубых и записал на свой счет 4+2 по системе гол плюс пас, проведя на поле суммарно 973 минуты во всех турнирах. В трех последних играх 28-лений футболист отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Источник: "Матч ТВ"

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