– Рассматриваете ли вы уход Роналдо летом? Получали ли вы предложения от других клубов?
– Мы пока об этом не думали, и к нам никто не обращался.
Роналдо является игроком "Ростова" с января 2024 года. С тех пор нападающий принял участие в 43 официальных матчах, забил 12 голов, отдал 6 голевых передач, получил 5 жёлтых карточек.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Агент Роналдо ответил на вопрос об уходе игрока из "Ростова"
Хулио Сезар Гранха, агент нападающего "Ростова" Роналдо, высказался о возможном уходе его клиента из футбольного клуба.
Фото: ФК "Ростов"