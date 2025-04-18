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Агент Роналдо ответил на вопрос об уходе игрока из "Ростова"

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего "Ростова" Роналдо, высказался о возможном уходе его клиента из футбольного клуба.
Фото: ФК "Ростов"
– Рассматриваете ли вы уход Роналдо летом? Получали ли вы предложения от других клубов?

– Мы пока об этом не думали, и к нам никто не обращался.

Роналдо является игроком "Ростова" с января 2024 года. С тех пор нападающий принял участие в 43 официальных матчах, забил 12 голов, отдал 6 голевых передач, получил 5 жёлтых карточек.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: "ВсеПроСпорт"

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