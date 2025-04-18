"Конечно, я не исключаю отъезд 2-3 игроков РПЛ в Европу уже этим летом. Понятно, что одним из явных претендентов на отъезд в Европу является Сперцян. Но есть и другие игроки, которые могут оказаться там уже этим летом. Посмотрим, я думаю, что этим летом на рынке будет много неожиданных трансферов", — приводит слова Барбозы "РБ Спорт".
Армянский атакующий полузащитник Эдуард Сперцян в текущем сезоне в составе футбольного клуба "Краснодар" принял участие в 29 официальных матчах, забил в ворота соперников 7 голов, отдал одноклубникам 4 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 20 миллионов евро.
Агент Барбоза назвал явного претендента на переход из клуба РПЛ в Европу
Футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о возможных переходах футболистов из клубов РПЛ в предстоящее летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"