"В ЦСКА точно не дураки работают. Клуб явно не прогадал, продав Медину. Помимо того, что самодур, он и классом особым тоже не отличается", - приводит слова Кириченко LiveSport.
Хесус Медина в июле 2023 года был выкуплен московским "Спартаком" у ЦСКА за 6 миллионов евро. С тех пор парагваец в составе красно-белых принял участие в 56 матчах, забил 8 голов, отдал 6 голевых передач, получил 7 желтых карточек.
В конце матча 24-го тура РПЛ сезона-2024/25 Медина вызвался пробить пенальти, хотя штатным пенальтистом команды является Барко. В итоге футболист не сумел забить гол, и встреча завершилась поражением "Спартака" со счётом 1:2.
"ЦСКА явно не прогадал, продав его". Кириченко назвал Медину самодуром
Футбольный тренер Дмитрий Кириченко высказался о парагвайском вингере московского "Спартака" Хесусе Медине.
Фото: ФК "Спартак"