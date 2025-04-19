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Мостовой: весной Соболев стал лучше чувствовать себя в "Зените" - забил больше Угальде

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении нападающего "Зенита" Александра Соболева после зимнего перерыва.
Фото: ФК "Зенит"
"Видно, что зимние сборы пошли Соболеву на пользу. Он стал лучше чувствовать себя в команде, потихоньку обретает уверенность. Соболев весной забил больше Угальде, а ведь его уже все списали, сравнивали с Лещуком, говорили, что вратарь больше него в РПЛ забьет. Если бы Соболев не умел играть в футбол, "Зенит" бы его не приглашал. А неудачные серии бывают у всех", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Российский нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев после возобновления текущего сезона после зимнего перерыва в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 2 гола и отдать партнерам по команде 1 голевую передачу.

Коста-риканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде за этот же период 7 раз появлялся на поле в официальных матчах, отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей.

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