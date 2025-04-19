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Экс-арбитр Федотов объяснил, почему судья правильно назначил пенальти в конце матча "Акрон" - "Спартак"

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил правильность назначения пенальти в ворота "Акрона" в конце матча 25-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"Это фол по неосторожности. Простой момент: игрок "Акрона" выставил ногу, не успел сыграть, соперник прокинул мяч, и произошло нарушение. Значение имеет само движение защитника. Можно было даже показывать жёлтую. И неважно, что игрок "Спартака" уже расстался с мячом — он мог дальше открыться под пас. Поэтому Сухой принял правильное решение", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

Данный эпизод случился в компенсированное время: форвард "Спартака" Манфред Угальде с левого фланга вошёл в штрафную площадь хозяев и получил по ноге от защитника "Акрона" Марата Бокоева. Главный арбитр Алексей Сухой Алексей Сухой принял решение назначить пенальти, который успешно реализовал Эсекьель Барко.

Таким образом, "Спартак" одержал победу над "Акроном" со счётом 3:2, хотя красно-белые по ходу матча уступали тольяттинцам два мяча.

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