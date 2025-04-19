- Главное – выигрывать в каждом матче, а там уже посмотрим. Надежды на трофей? Хотя бы в тройку попасть, – сказал Раков интервью корреспонденту "Совспорта".
19 апреля команда Михаила Галактионова одержала победу над "Пари НН" на своем поле со счетом 3:0. В составе железнодорожников отличились Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев и Артём Карпукас.
На данный момент "Локомотив" занимает пятую строчку в РПЛ, набрав 44 очка в 25 матчах. В следующем туре московский клуб отправится на выезд в Ростов. Встреча состоится 26 апреля.
Раков - о целях "Локомотива" на остаток сезона: хотя бы в тройку попасть
Нападающий "Локомотива" Вадим Раков рассказал о целях команды в завершающей части Российской Премьер-лиги сезона-2024/2025.
Фото: РИА Новости