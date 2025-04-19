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Наумов - о Дзюбе: очень сильный футболист, но как человек он совершает очень неадекватные вещи

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о перфомансе нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы после забитого гола "Спартаку".
Фото: трансляция "Матч Премьер"
- Дзюба – очень сильный футболист, но как человек он совершает очень неадекватные вещи. Думаю, этот поступок очень не понравится Лоськову и многим болельщикам "Локомотива". Думаю, Артёму нужно быть более толерантным и не вызывать в свою сторону ненависть, не провоцировать лишний раз людей. Так делать просто некрасиво и неуважительно, - сказал Николай корреспонденту "Совспорта".

Напомним, 19 апреля "Акрон" в домашнем матче 25 тура РПЛ уступил "Спартаку" со счетом 2:3, упустив преимущество в 2 мяча. На 23 минуте Артём Дзюба реализовал пенальти, тем самым оформив 268-е результативное действие в Российской Премьер-Лиге, побив рекорд Дмитрия Лоськова. Форвард отметил гол, показав футболку, на которой был изображен лев, стоящий на теле лося, с подписью "Был лось 266. Стал лев 267."

В текущем сезоне Артём Дзюба провел 19 матчей за тольяттинскую команду во всех турнирах, забив восемь голов и отдав пять ассистов.

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