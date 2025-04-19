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Дзюба: дорогого стоит, что "Акрон" так гоняет "Спартак"

Нападающий "Акрона" Артём Дзюба после матча со "Спартаком" (2:3) обратился к партнерам по команде.
Фото: ФК "Акрон"
- Позитивный момент добавлю. Ребят, запомните сейчас одно: дорогого стоит, что «Акрон» Тольятти гоняет так «Спартак». Пока мы не перестанем в определённых моментах пугаться, бояться, мы так и будем отдавать такие матчи. ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть-чуть не хватает. У нас хорошая команда, - сказал Артём.

Напомним, "Акрон" не смог одолеть в домашнем матче 25 тура РПЛ московский "Спартак", упустив преимущество в 2 мяча и проиграв 2:3. На 23 минуте Артём Дзюба реализовал пенальти, совершив 268-е голевое действие в РПЛ и побив рекорд Дмитрия Лоськова.

На данный момент команда Заура Тедеева занимает девятую строчку, имея в своем активе 28 очков в 25 матчах. В следующем туре тольяттинцы сыграют на выезде с "Химками" 27 апреля.



Источник: "Чемпионат"

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