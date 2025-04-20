"11-метровый назначен по делу. Рука игрока "Ахмата" была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела, мяч попал в локоть. Москалёв со своей позиции должен был всё видеть и самостоятельно назначать 11-метровый. VAR в лице Карасёва правильно вмешался — была явная и очевидная ошибка со стороны главного судьи", — приводит слова Федотова "Чемпионат".
Описываемый эпизод произошёл на 72 минуте матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Назначенный пенальти был реализован атакующим полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, который сделал счёт 2:1 в пользу «быков». Через пару минут преимущество хозяев было увеличено до двух мячей.
Таким образом, победив, «Краснодар» набрал 55 очков и продолжил занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Экс-арбитр Федотов высказался о назначении пенальти в ворота "Ахмата" в матче с "Краснодаром"
Бывший арбитр Игорь Федотов оценил правильность назначения в ворота гостей пенальти в матче 25-го тура РПЛ "Краснодар" - "Ахмат".
Фото: ФК "Краснодар"