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Экс-арбитр Федотов высказался о назначении пенальти в ворота "Ахмата" в матче с "Краснодаром"

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил правильность назначения в ворота гостей пенальти в матче 25-го тура РПЛ "Краснодар" - "Ахмат".
Фото: ФК "Краснодар"
"11-метровый назначен по делу. Рука игрока "Ахмата" была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела, мяч попал в локоть. Москалёв со своей позиции должен был всё видеть и самостоятельно назначать 11-метровый. VAR в лице Карасёва правильно вмешался — была явная и очевидная ошибка со стороны главного судьи", — приводит слова Федотова "Чемпионат".

Описываемый эпизод произошёл на 72 минуте матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Назначенный пенальти был реализован атакующим полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, который сделал счёт 2:1 в пользу «быков». Через пару минут преимущество хозяев было увеличено до двух мячей.

Таким образом, победив, «Краснодар» набрал 55 очков и продолжил занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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