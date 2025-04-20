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Ловчев раскритиковал защитника "Пари НН" за удаление в матче с "Локомотивом"

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал удаление защитника «Пари Нижний Новгород» Никиты Каккоева в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».
Фото: ФК "Пари НН"
«Зачем в центре поля вот так лететь? Показать тренеру настрой, что порву всех на куски… Вот он показал тренеру, Взял и прибил команду — вот и вся история. И не в мяч летел, а в ногу», — сказал Ловчев в эфире программы «Матч ТВ».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. На 31-й минуте встречи Каккоев получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля на полузащитнике «Локомотива» Даниле Годяеве. Игрок не смог продолжить игру и был унесён с поля, не в состоянии опереться на травмированную ногу.

Никита Каккоев в текущем сезоне принял участие в 26 матчах во всех турнирах, где ему удалось отличиться одним ассистом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего защитника на данный момент составляет 1 миллион евро.

После 25 туров «Пари НН» располагается на 14-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 20 очков. Следующий матч команда проведёт 26 апреля против грозненского «Ахмата».

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