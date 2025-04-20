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Галактионов: Тикнизян хочет получать больше времени, но достойно принимает конкуренцию

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию с игровым временем защитника Наира Тикнизяна, который не всегда попадает в стартовый состав.
Фото: ФК "Локомотив"
«Наир хорошо тренируется, но объективно, что на сегодняшний день Пиняев, который выступает на его позиции, достаточно хорошо выглядит и приносит результат. У нас здоровая конкуренция. Тоже самое с Сильяновым и Самошниковым. Тяжелый выбор, но он наверное объективен. Понятно, что, как и любому игроку, Наиру хочется играть больше. Но он справедливо принимает эту конкуренцию, работает и тренируется», — заявил Галактионов «СЭ».

Контракт 25-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года. Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. За это время он сыграл 120 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Тикнизян сыграл 22 матча в Российской Премьер-Лиге и 9 матчей в Кубке России, проведя на поле в общей сложности 1461 минуту.

После 25 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка. Свой следующий матч команда проведет 26 апреля в гостях против «Ростова».

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