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Шикунов — о победе "Спартака": третий гол это вообще цирк, на своем ауте получать пенальти. Как такое возможно?

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал волевую победу красно-белых над «Акроном» (3:2) в 25-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
«На самом деле, двоякое впечатление от игры красно-белых. Ужасно, что они опять пропустили два мяча еще до перерыва. Причем речь же идет о командах, которые на бумаге явно их слабее. От Махачкалы два получили, здесь... В первом тайме! Хорошо, что тут москвичи выкарабкались.

Третий гол это вообще цирк! В компенсированное время на своем ауте получать пенальти. Как такое возможно? Комедия... Мне жалко тренера хозяев, Заура Тедеева. Он на это с бровки смотрел и, наверное, думал: ну ненормальные какие-то... Что это такое? Непонятные ошибки «Акрона». Непонятные...» — заявил Шикунов «СЭ».

В 25-м туре чемпионата «Спартак» одержал волевую победу над «Акроном» — 3:2, хотя по ходу встречи уступал 0:2. Победный гол был забит с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

До завершения Российской Премьер-Лиги «Спартаку» осталось сыграть пять матчей. Уже 26 апреля красно-белые выйдут на поле домашнего стадиона «Лукойл Арена» против ЦСКА.

После 25 туров команда Деяна Станковича занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. От лидирующего «Краснодара» она отстаёт на пять очков. Следом за «Спартаком» идут «Зенит» и ЦСКА, у которых матч в запасе и по 50 и 47 очков соответственно.

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