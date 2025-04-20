«На самом деле, двоякое впечатление от игры красно-белых. Ужасно, что они опять пропустили два мяча еще до перерыва. Причем речь же идет о командах, которые на бумаге явно их слабее. От Махачкалы два получили, здесь... В первом тайме! Хорошо, что тут москвичи выкарабкались.
Третий гол это вообще цирк! В компенсированное время на своем ауте получать пенальти. Как такое возможно? Комедия... Мне жалко тренера хозяев, Заура Тедеева. Он на это с бровки смотрел и, наверное, думал: ну ненормальные какие-то... Что это такое? Непонятные ошибки «Акрона». Непонятные...» — заявил Шикунов «СЭ».
В 25-м туре чемпионата «Спартак» одержал волевую победу над «Акроном» — 3:2, хотя по ходу встречи уступал 0:2. Победный гол был забит с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.
До завершения Российской Премьер-Лиги «Спартаку» осталось сыграть пять матчей. Уже 26 апреля красно-белые выйдут на поле домашнего стадиона «Лукойл Арена» против ЦСКА.
После 25 туров команда Деяна Станковича занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. От лидирующего «Краснодара» она отстаёт на пять очков. Следом за «Спартаком» идут «Зенит» и ЦСКА, у которых матч в запасе и по 50 и 47 очков соответственно.
Шикунов — о победе "Спартака": третий гол это вообще цирк, на своем ауте получать пенальти. Как такое возможно?
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал волевую победу красно-белых над «Акроном» (3:2) в 25-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"