«Предварительно у Ятимова (обошлось) без тяжелых последствий, он выехал в Ростов-на-Дону. Дальше будет заключение врачей, будут смотреть динамику. Пропустит ли Рустам ближайшие матчи? Пока не готов сказать. Страшного избежали, боялись тяжелых последствий, но Рустам в сознании выехал в Ростов. Поговорил с ним после больницы, он чувствовал себя нормально», — сообщил Рыскин «Матч ТВ».
Во втором тайме Ятимов неудачно упал, ударившись головой о землю. После оказания первой помощи он пришёл в себя, но продолжить игру не смог. Вратаря увезли с поля на носилках. В протоколе матча на сайте РПЛ указано, что Ятимов потерял сознание и получил черепно-мозговую травму.
В текущем сезоне Ятимов сыграл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и 5 матчей в Кубке России. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего голкипера составляет 1,5 миллиона евро.
После 25 туров «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В следующем туре, который пройдет 26 апреля, команда встретится с московским «Локомотивом».
"Без серьезных последствий". В "Ростове" сообщили о состоянии Ятимова после потери сознания в матче с "Факелом"
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал состояния голкипера Рустама Ятимова после того, как потерял сознание в матче против «Факела».
Фото: ФК "Ростов"