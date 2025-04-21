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Вратарь "Химок" Кокарев высказался о текущей ситуации в клубе

Голкипер подмосковных "Химок" Никита Кокарев ответил на вопрос о текущей финансовой ситуации в команде.
Фото: ФК "Химки"
- Давайте я обо всей ситуации скажу так: команда вышла на поле, команда работает. Всё, этого достаточно, - передаёт слова Кокарева Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что игроки основного состава "Химок" бойкотировали тренировки команды из-за задержек заработной платы, но с 18 апреля вернулись к тренировочным занятиям под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева. 20 апреля красно-чёрные со счётом 0:1 уступили на выезде "Зениту" в матче 25 тура Российской премьер-лиги.

В турнирной таблице РПЛ "Химки" с 23 очками в 25 играх находятся на 12 месте, опережая находящийся в зоне стыковых матчей "Ахмат" только по дополнительным показателям.

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