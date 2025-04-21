"Главный фаворит чемпионской гонки — "Краснодар". Команда Мусаева на два очка опережает "Зенит". Следующий тур многое определит, потому что "Зенит" сыграет с "Динамо". У бело-голубых хорошие шансы догнать лидирующую четверку", - приводит слова Сёмина "РБ Спорт".
После 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (55 очка), на второй строчке располагается петербургский "Зенит" (53 очка), тройку лидеров замыкает московский "Спартак" (50 очков).
В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет против махачкалинского "Динамо", "Зенит" отправится в гости к московскому "Динамо", а "Спартак" на своём поле встретится с ЦСКА.
Юрий Семин назвал главного фаворита чемпионской гонки РПЛ
Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин назвал главного фаворита чемпионской гонки текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"