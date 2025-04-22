"Я считаю, что мы на 100% угадали. Артём – профессионал с большой буквы, он максимально мотивирован, отрабатывает на поле и в раздевалке", - сказал Морозов в эфире программы "Футбол России".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт на один сезон. Форвард провел за тольяттинцев во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
После 25-ти сыгранных туров "Акрон" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю набранными очками.
Учредитель "Акрона": мы на 100 процентов угадали с подписанием Дзюбы
Учредитель "Акрона" Павел Морозов прокомментировал подписание Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"