— Не боитесь, что за ним придут другие клубы?
— Мы надеемся на это (смеётся), пусть приходят. Мы всегда ко всем открыты и готовы к диалогу, - цитирует Пименова "Чемпионат".
Иван Сергеев перешел в самарские "Крылья Советов" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно 2024 года за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Нападающий стал лучшим бомбардиром в истории самарского клуба.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего нападающего в 3 миллиона евро.
Пименов: мы надеемся, что за Сергеевым придут другие клубы
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о результативности Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"