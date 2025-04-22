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Пименов: мы надеемся, что за Сергеевым придут другие клубы

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о результативности Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
— Не боитесь, что за ним придут другие клубы?

— Мы надеемся на это (смеётся), пусть приходят. Мы всегда ко всем открыты и готовы к диалогу, - цитирует Пименова "Чемпионат".

Иван Сергеев перешел в самарские "Крылья Советов" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно 2024 года за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Нападающий стал лучшим бомбардиром в истории самарского клуба.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего нападающего в 3 миллиона евро.

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