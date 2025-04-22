"Мы, кто всю жизнь отдал футболу, никогда не делим игру на чемпионскую или какую-то другую. Все же знают, что три очка дают за любую игру. Разве игра "Зенита" с "Химками" (1:0) была чемпионской? Обычная игра, причем "Химки" могли и ничью сделать, хотя до этого неделю не тренировались", - приводит слова Мостового "РИА Новости".
Петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" встретились друг с другом 20 апреля в рамках 25-го тура чемпионата России сезона-2024/25. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. Единственный гол в этой игре был забит на 22-й минуте - его автором стал аргентинский форвард "Зенита" Лусиано.
После этой победы "Зенит" набрал 53 очка и занял после 25-го тура РПЛ второе место в турнирной таблице.
Мостовой: разве игра "Зенита" с "Химками" была чемпионской? Могла быть и ничья
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о понятии "чемпионской игры".
Фото: ФК "Зенит"