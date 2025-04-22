"Армейцы" на сегодня выглядят более организованными по игре. Мне кажется, что ЦСКА должен выиграть. Это позволит ворваться в медальную гонку", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
Московский "Спартак" и ЦСКА сыграют друг с другом в субботу, 26 апреля, в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Начало встречи, которая состоится на стадионе "Лукойл Арена" запланировано на 19:30 по московскому времени. Игра первого круга между этими командами завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.
Наумов предсказал исход матча "Спартака" и ЦСКА
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"