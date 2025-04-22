Радимов: "Краснодару" нельзя было проигрывать "Зениту" с крупным счетом

- Почему чемпионские амбиции ("Краснодара". — Прим. ред.) меньше стали? Потому что в Петербурге был решающий матч, и плюс сейчас у них вообще нет права на ошибку. "Зенит" ведь все пять оставшихся игр тоже может выиграть. Все зависит от тебя, да, но права на ошибку нет. А матч с "Зенитом" никак нельзя было проигрывать с крупным счетом, чтобы оставить соотношение в личных встречах за собой.
Напомним, в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" на выезде уступил "Зениту". Матч на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоялся 13 апреля и завершился с разгромным счетом 4:1. Благодаря этой победе сине-бело-голубые сумели сократить отставание от "быков" с пяти до двух очков.
По итогам 25 сыгранных туров "Краснодар" с 55 набранными баллами продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. Петербуржцы, в активе которых 53 очка, занимают вторую строчку. До конца текущего первенства страны осталось сыграть по 5 матчей.
Источник: "РБ Спорт"