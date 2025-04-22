Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
20:00
ЭспаньолНе начат
Барселона
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Радимов: "Краснодару" нельзя было проигрывать "Зениту" с крупным счетом

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мыслями о текущей чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Почему чемпионские амбиции ("Краснодара". — Прим. ред.) меньше стали? Потому что в Петербурге был решающий матч, и плюс сейчас у них вообще нет права на ошибку. "Зенит" ведь все пять оставшихся игр тоже может выиграть. Все зависит от тебя, да, но права на ошибку нет. А матч с "Зенитом" никак нельзя было проигрывать с крупным счетом, чтобы оставить соотношение в личных встречах за собой.

Напомним, в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" на выезде уступил "Зениту". Матч на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоялся 13 апреля и завершился с разгромным счетом 4:1. Благодаря этой победе сине-бело-голубые сумели сократить отставание от "быков" с пяти до двух очков.

По итогам 25 сыгранных туров "Краснодар" с 55 набранными баллами продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. Петербуржцы, в активе которых 53 очка, занимают вторую строчку. До конца текущего первенства страны осталось сыграть по 5 матчей.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится