— Вами близок "Зенит" с 13 иностранцами?
— Близок. Я к этому спокойно отношусь.
— Вы понимаете, зачем столько легионеров сейчас?
— Понимаю. "Зенит" хочет стать чемпионом. Всегда.
— А без такого интернационала — никак?
— Можно купить всех русских за такие же суммы (улыбается). Только уровень футбола будет чуть другой.
Футбольный клуб "Зенит", который базируется в Санкт-Петербурге, является действующим чемпионом страны. Более того, сине-бело-голубые под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком шесть последних сезонов подряд занимали итоговое первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В текущем сезоне "Зенит" за 25 матчей набрал 53 очка, которые позволяют команде на данный момент располагаться на второй строчке. Отставание петербуржцев от лидирующего "Краснодара" составляет 2 очка.
Источник: "Чемпионат"
Файзулин рассказал, что понимает, зачем "Зениту" 13 легионеров в составе
Бывший игрок "Зенита" Виктор Файзулин поделился своим мнением о большом количестве легионеров в составе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"