- Во всей Европе играют каждые три-четыре дня. Мне нравится такой график. Полный стадион, потом снова полный стадион. Мне это нравится, - передаёт слова Николича "Чемпионат".
Московский ЦСКА из-за участия в Кубке России ближайшие три матча проведёт с интервалом в 4 дня - 26 апреля красно-синие сыграют на выезде со "Спартаком" в 26 туре Российской премьер-лиги, 30 апреля проведут первый (выездной) матч финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) с "Зенитом", 4 мая вновь в гостях встретятся с "Ахматом" в рамках 27 тура РПЛ.
Главный тренер ЦСКА Николич: во всей Европе играют каждые 3-4 дня, мне нравится такой график
Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о весеннем календаре своей команды.
Фото: ПФК ЦСКА