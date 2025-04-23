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Главный тренер ЦСКА Николич: во всей Европе играют каждые 3-4 дня, мне нравится такой график

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о весеннем календаре своей команды.
Фото: ПФК ЦСКА
- Во всей Европе играют каждые три-четыре дня. Мне нравится такой график. Полный стадион, потом снова полный стадион. Мне это нравится, - передаёт слова Николича "Чемпионат".

Московский ЦСКА из-за участия в Кубке России ближайшие три матча проведёт с интервалом в 4 дня - 26 апреля красно-синие сыграют на выезде со "Спартаком" в 26 туре Российской премьер-лиги, 30 апреля проведут первый (выездной) матч финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) с "Зенитом", 4 мая вновь в гостях встретятся с "Ахматом" в рамках 27 тура РПЛ.

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