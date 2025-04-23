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Зделар: когда ты видишь все, что делает "Зенит", понимаешь, почему это лучший клуб

Хавбек Саша Зделар рассказал, в чем московский ЦСКА уступает "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"
"Что есть у "Зенита", чего нет у ЦСКА? У "Зенита" база лучше, она новая, а у ЦСКА — старая. Я играл во многих командах, и мне повезло, что я играл в хороших командах. Разница между клубами в организации. Когда ты видишь все, что делает "Зенит", ты понимаешь, почему это лучший клуб".

Саша Зделар, играющий на позиции опорного полузащитника, перебрался в стан петербургского "Зенита" в минувшее зимнее трансферное окно из московского ЦСКА. 30-летний хавбек подписал контракт до 30 июня 2026 года. В российской Премьер-лиге сербский футболист провел 75 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Также в активе Зделара 26 игр в Кубке России, в которых он не отметился результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

Источник: "Legal Спорт"

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