- "Краснодар" — самая стабильная команда чемпионата с самым стабильным составом. Они на первом месте. Неважно, что про них говорят. Сейчас судьба чемпионства — в их ногах, - сказал Владимир корреспонденту "Чемпионата".
На данный момент команда Мурада Мусаева лидирует в таблице РПЛ, имея в своем активе 55 очков в 25 матчах. В следующем туре "быки" встретятся с "Динамо" Махачкала на выезде 25 апреля в 19:30.
Быстров: судьба чемпионата - в ногах "Краснодара"
Экс-полузащитник "Краснодара", "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.
Фото: "Чемпионат"