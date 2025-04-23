Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
Кристал Пэлас1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
3 - 0 3 0
ВильярреалЗавершен
Атлетик
1 - 0 1 0
Лас-ПальмасЗавершен
Хетафе
0 - 1 0 1
Реал Мадрид1 тайм
Алавес
0 - 0 0 0
Реал Сосьедад1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
2 - 0 2 0
УдинезеЗавершен
Кальяри
1 - 2 1 2
ФиорентинаЗавершен
Дженоа
0 - 2 0 2
ЛациоЗавершен
Парма
1 - 0 1 0
ЮвентусЗавершен

Кубок Италии

Новости
Интер
0 - 1 0 1
Милан1 тайм

Быстров: судьба чемпионата - в ногах "Краснодара"

Экс-полузащитник "Краснодара", "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- "Краснодар" — самая стабильная команда чемпионата с самым стабильным составом. Они на первом месте. Неважно, что про них говорят. Сейчас судьба чемпионства — в их ногах, - сказал Владимир корреспонденту "Чемпионата".

На данный момент команда Мурада Мусаева лидирует в таблице РПЛ, имея в своем активе 55 очков в 25 матчах. В следующем туре "быки" встретятся с "Динамо" Махачкала на выезде 25 апреля в 19:30.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится