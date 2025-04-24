"Правда ли, что Даниил Хлусевич может перейти в "Динамо"? Нет, это неправда", - передает слова агента "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что посредники предложили "Динамо" услуги защитника "Спартака" Даниила Хлусевича. Сообщалось, что бело-голубые не рассматривают кандидатуру 24-летнего футболиста из-за его высокой зарплаты.
Хлусевич в нынешнем сезоне провел девять матчей в российской Премьер-лиге. При этом игрок не появлялся на поле в весенней части чемпионата. Контракт Хлусевича с красно-белыми действует до конца июня 2026 года.
Агент Хлусевича отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Динамо"
Агент Олег Мавренков, представляющий интересы защитника "Спартака" Даниила Хлусевича опроверг слухи о возможном переходе в московское "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"