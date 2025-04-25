Колыванов: матч "Динамо" с "Зенитом" будет настоящим "рубиловом"

«Это будет тяжелый матч что для одних, что для других. Осталось играть очень немного, каждое очко на вес золота — будет битва. И кто меньше ошибок допустит, тот, наверное, и добьется положительного результата. «Динамо» в этом сезоне — такая очень «пластичная» команда — они техничные, быстрые. И если зенитовцы их «распустят», то поймать обратно будет тяжело. Бело-голубые в принципе со всеми соперниками играют достаточно интересно, с моментами, хотя ляпы в обороне сами себе регулярно придумывают. Но я думаю, в этом матче голов много не будет, будет «рубилово», — заявил Колыванов «РБ Спорт».
Матч первого круга Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» прошел 10 августа. Встреча состоялась на домашнем стадионе петербуржцев «Газпром Арена», и сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. Единственным гол в матче забил Максим Глушенков.
После 25 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Динамо» располагается на пятом месте, имея 46 очков в своем активе.
26 апреля состоится матч между «Динамо» и «Зенитом». Игра пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена».