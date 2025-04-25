Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
19:30
КраснодарНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
ХайденхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
21:45
НиццаНе начат

Колыванов: матч "Динамо" с "Зенитом" будет настоящим "рубиловом"

Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов считает, что встреча с «Зенитом» станет ожесточённой борьбой, где решающим фактором станет количество допущенных ошибок.
Фото: ФК "Зенит"
«Это будет тяжелый матч что для одних, что для других. Осталось играть очень немного, каждое очко на вес золота — будет битва. И кто меньше ошибок допустит, тот, наверное, и добьется положительного результата. «Динамо» в этом сезоне — такая очень «пластичная» команда — они техничные, быстрые. И если зенитовцы их «распустят», то поймать обратно будет тяжело. Бело-голубые в принципе со всеми соперниками играют достаточно интересно, с моментами, хотя ляпы в обороне сами себе регулярно придумывают. Но я думаю, в этом матче голов много не будет, будет «рубилово», — заявил Колыванов «РБ Спорт».

Матч первого круга Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» прошел 10 августа. Встреча состоялась на домашнем стадионе петербуржцев «Газпром Арена», и сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. Единственным гол в матче забил Максим Глушенков.

После 25 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Динамо» располагается на пятом месте, имея 46 очков в своем активе.

26 апреля состоится матч между «Динамо» и «Зенитом». Игра пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится