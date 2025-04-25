Бояринцев назвал самые памятные матчи за "Спартак" против ЦСКА

"В памяти всплывают две игры. Первая — когда я забил гол в ворота ЦСКА за "Спартак", это было в мае 2005 года. Но мы тогда проиграли 1:3. Любопытно, что ЦСКА за пару дней до этой встречи победил в финале Кубка УЕФА. А также запомнился матч, когда Алекс сделал дубль и мы победили 2:1, это уже в 2009 году было", - приводит слова Бояринцева "РБ Спорт".
В ближайшую субботу, 26 апреля, состоится московское дерби. В рамках 26-го тура сезона-2024/25 чемпионата России по футболу друг с другом встретятся "Спартак" и ЦСКА. Игра состоится на домашнем стадионе красно-белых -"Лукойл Арене". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Главным арбитром матча был назначен Кирилл Левников, а в роли ВАР выступит Артём Любимов.
В первом круге встреча, которая прошла на поле "армейцев" - "ВЭБ Арена", завершился победой "Спартака" со счётом 2:0.
После 25-го тура РПЛ "Спартак" с 50-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а ЦСКА, имея в активе 48 очков, располагается на четвёртой строчке.