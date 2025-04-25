"Динамо" в последние годы неплохо играет против "Зенита", поэтому я думаю, что это будет очень тяжелая игра для петербуржцев. Семаку нужно максимально мотивировать команду, чтобы они вышло не на пол-ноги, а полностью отдаться игре, тогда, я думаю, "Зенит" может обыграть "Динамо". А ему нужно обыграть. Если "Зенит" вничью сыграет, можно считать, что с чемпионскими амбициями можно в этом сезоне распрощаться", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
"Динамо" в Москве на своем стадионе "ВТБ Арена" 26 апреля в рамках 26-го тура сезона-2024/25 чемпионата России примет петербургский "Зенит". Стартовый свисток в исполнении главного судьи Виталия Мешкова должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.
После 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" имеет в своём активе 53 очка, которые позволяют команде Сергея Семака располагается на втором месте в турнирной таблице. При этом ее отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков при наличии одного матча в запасе. "Динамо", в свою очередь, за 25 матчей набрало 46 очков и находится на пятом месте.
Наумов: если "Зенит" сыграет с "Динамо" вничью, то ему можно распрощаться с чемпионскими амбициями
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своими ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"