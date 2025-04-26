"Если у Агкацева перелом, то он срастается где-то три недели. Видел фотографию Стасика и надеюсь, что он просто выбил палец. У вратарей такое часто бывает. С такой травмой играть можно, тем более это мизинец. Заматываешь посильнее пластырем — и играешь. Это не правая рука, которой он вводит мяч, поэтому играть можно, если просто выбил палец", - цитирует Кафанова "Чемпионат".
Вчера, 25-го апреля, "Краснодар" одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. В компенсированное время голкипер южан Станислав Агкацев отбил пенальти, который исполнял Гамид Агаларов, и сохранил для своей команды победный счет. После матча вратарь рассказал, что сломал палец, отразив одиннадцатиметровый удра.
В текущем сезоне Станислав Агкацев провел за "быков" во всех турнирах 30 матчей, пропустил 26 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 16-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 5 миллионов евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Кафанов рассказал, сможет ли голкипер "Краснодара" Агкацев играть со сломанным пальцем
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о травме голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: прямая трансляция "Матч Премьер"