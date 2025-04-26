"Является ли матч "Спартака" и ЦСКА самым статусным в российском футболе на данный момент? Не сказал бы. В прошлом году самым статусным матчем, на мой взгляд, был матч "Краснодара" и "Динамо" в последнем туре. В этом году может так же сложиться, потому что от игры этих команд будет зависеть чемпионство", - цитирует Граната Metaratings.
"Краснодар" одержал победу над "Динамо" (1:0) в заключительном туре РПЛ-2023/24. Победа "быков" в 30-м туре позволила "Зениту" опередить бело-голубых в итоговой таблице благодаря победе над "Ростовом" (2:1) в параллельном матче. В итоге "Зенит" финишировал на первом месте с 57 очками, "Краснодар" оказался вторым, набрав 56 очков, а "Динамо" с 56 очками опустилось на третью строчку.
В текущем сезоне "Краснодар" и "Динамо", также, встретятся в 30-м туре. После 26 матчей "быки" с 58 очками возглавляют чемпионскую гонку. Отрыв от "Зенита", который имеет матч в запасе, составляет пять очков.
Гранат: матч "Спартак" - ЦСКА не является самым статусным в российском футболе
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат высказался о статусе московского дерби между "Спартаком" и ЦСКА в 26-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ