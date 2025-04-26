"Это непростой момент для Левникова. Мы могли бы говорить о воздействие игрока "Спартака" на руку защитника ЦСКА. Но первоначально рука игрока ЦСКА уже была отставлена в сторону, до движения игрока "Спартака". Игрок ЦСКА пытался сыграть головой, но руку выставил в сторону – и сыграл ей в мяч. Решение позвать на просмотр правильное, и пенальти назначен верно", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Описываемый эпизод произошёл на 84 минуте. Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров, пытаясь в борьбе с нападающим "Спартака" Ливаем Гарсией сыграть в своей штрафной площади головой, задел мяч рукой. Главный арбитр встречи Кирилл Левников после просмотра момента назначил пенальти в ворота "армейцев", который был реализован Эсекьелем Барко.
Тем не менее, встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1 - через считанные минуты точный удар удался полузащитнику красно-синих Кристияну Бистровичу.
Экс-арбитр Федотов объяснил, почему пенальти в ворота ЦСКА был назначен правильно
Бывший арбитр Игорь Федотов оценил правильность назначения пенальти в ворота ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Чайка"