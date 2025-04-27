"ЦСКА предоставит такую возможность, если Игорь сам изъявит желание продолжать стоять в воротах. Мне кажется, что для него 1 000 матчей - возможно, еще не так давно никто не верил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, но он это сделал", - приводит слова Бабаева ТАСС.
Вратарь Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он выступает за "армейцев" всю карьеру. В настоящее время в активе 39-летнего голкипера 903 появлений на поле в матчах за московский ЦСКА и сборную России.
Действующее соглашение между Акинфеевым и ЦСКА рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1 миллион евро.
Бабаев: ЦСКА предоставит Акинфееву возможность провести 1 000 матчей в карьере
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил о готовности "армейского" клуба предоставить голкиперу Игорю Акинфееву возможность провести 1000 матчей в карьере.
Фото: РФС