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Хомуха заявил, что остальным тренерам стоит поучиться у наставника ЦСКА Николича

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о работе наставника ЦСКА Марко Николиче.
Фото: ПФК ЦСКА
"Стоит отдать должное тренеру, который действительно стал доверять молодым игрокам: не на словах, а на деле воспитанники школы всё чаще выходят и играют за первую команду. Здесь есть чему поучиться остальным: зарубежные специалисты, такие как Николич, очень доверяют молодым футболистам, а те отвечают им результатом", - приводит слова Хомухи "Советский спорт".

Сербский специалист Марко Николич занимает пост главного тренера московского ЦСКА с июня 2024 года. Его контракт с "армейским" клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича в 26 матчах чемпионата России набрал 51 очко, которое позволяет на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Кроме того, красно-синие продолжают участие в Кубке России - в финале Пути РПЛ им предстоит двухматчевое противостояние с петербургским "Зенитом".

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