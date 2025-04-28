- На "Спартак" в матче с ЦСКА ставили больше, потому что у него больше фанатская армия. Почему у красно-белых не получилось? Не может постоянно получаться. ЦСКА настолько набрал стремительный темп, что на вираже обошёл "Спартак" и оказался на третьем месте. Если у "армейцев" так будет продолжаться, а у "Зенита", который играет нестабильно, возникнут проблемы, они могут подняться ещё выше, хотя объективно третье место - это для ЦСКА, - приводит слова Белоуса "Чемпионат".
В рамках 26 тура Российской премьер-лиги ЦСКА со счётом 2:1 обыграл на выезде в дерби московский "Спартак" и поднялся на третье место в турнирной таблице с 51 набранным очком в 26 матчах, опередив на одно очко оставшихся четвёртыми красно-белых. Вторую строчку с 54 очками занимает петербургский "Зенит", в активе лидера чемпионата "Краснодара" 58 очков.
В весенней части сезона ЦСКА набрал 20 очков в восьми матчах, одержав шесть побед при двух ничейных результатах.
Белоус: ЦСКА набрал стремительный темп. Может подняться выше третьего места, если у "Зенита" возникнут проблемы
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус оценил турнирные результаты ЦСКА в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА