- На 79-й минуте Чистяков ошибочно показал вторую жёлтую Диего Косте. При его планке единоборств этот момент вообще вываливается. Нападающий прокинул мяч и прыгнул в защитника "Краснодара", который двигался к нему. В момент столкновения вообще был контакт плечо в плечо, то есть никто не был на мяче. За такое показывать вторую жёлтую… Так не надо делать, - передаёт слова Федотова "Чемпионат".
На 79-й минуте матча 26 тура Российской премьер-лиги между махачкалинским "Динамо" и "Краснодаром" (2:3) при счёте 3:1 в пользу "быков" главный рефери Артём Чистяков предъявил вторую жёлтую карточку центральному защитнику чёрно-зелёных Диего Косте после контакта с нападающим соперника у штрафной площади. После этого гости едва не упустили победу, пропустив второй гол и получив в добавленное время пенальти в свои ворота, который ценой травмы пальца отразил голкипер Станислав Агкацев.
За минуту до удаления Диего Косты пенальти пробивал "Краснодар" - атакующий хавбек Эдуард Сперцян с 11-метровой отметки отправил мяч выше ворот.
"Был контакт плечо в плечо". Федотов оценил решение Чистякова удалить защитника "Краснодара" Диего Косту
Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением защитника Диего Косты в матче 26 тура чемпионата России "Динамо" Мх - "Краснодар" (2:3).
Фото: РФС