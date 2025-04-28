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"Колбасит в этом сезоне"". Горшков назвал причины нестабильной игры "Зенита"

Чемпион России в составе "Зенита" Александр Горшков высказался о выступлении петербургского клуба в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Какая-то нестабильность в этом сезоне присутствует, этому есть разные причины. Где-то была недооценка, где нехватка мотивации, победы приелись, где-то и сам соперник играет хорошо. Вроде сначала отдали Клаудиньо, у которого нет мотивации. Потом поняли, что стало не хватать креатива без него. Так что стабильности нет, и очки, конечно, теряются. "Зенит" колбасит в этом сезоне", - приводит слова Горшкова "Советский спорт".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком в 26 матчах набрал 54 очка, которые позволяют команде занимать в турнирной таблице лишь второе место. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет 4 очка.

В ближайшем туре чемпионата России "Зениту" предстоит домашняя игра против нижегородского "Пари НН". Встреча пройдет 4 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.

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